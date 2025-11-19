NBA: LeBron James y un debut de temporada para la historia

LeBron James ciertamente no parecía haber estado alejado de una cancha de la NBA durante casi siete meses cuando comenzó su temporada número 23 sin precedentes el martes por la noche, aunque sus pulmones ardiendo le dijeran lo contrario.

Tras alcanzar otro hito en la que ahora es oficialmente la carrera más larga en la historia de la liga, James no se sorprendió en absoluto de regresar de su larga ausencia por lesión, integrándose a la perfección con los ascendentes Lakers de Los Ángeles en otra victoria.

James anotó 11 puntos, dio 12 asistencias y capturó tres rebotes jugando 29 minutos como titular en la victoria de los Angeles Lakers por 140-126 sobre el Utah Jazz, iniciando su nueva temporada con una impresionante actuación como creador de juego.

La vuelta a las duelas de la NBA

“El ritmo me puso a prueba, pero estoy contento con cómo pude jugar con el equipo”, dijo James. “Conforme avanzaba el partido, mi resistencia mejoró mucho. Recuperé el aliento, incluso el aire. Todavía estoy recuperando el ritmo, obviamente. Era mi primer partido en casi siete meses, así que todo lo que pasó esta noche era de esperarse”.

El próximo partido de Los Ángeles no es hasta el domingo, también contra el Jazz en Salt Lake City. Los Lakers tendrán al menos dos entrenamientos antes de ese partido, lo que le permitirá a James seguir afianzando su química en el equipo y su rol en el juego.

FUENTE: NBA