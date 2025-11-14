Orlando Mosquera reconoció que se equivocaron en pequeños detalles defensivos

La selección de Panamá logró un valioso triunfo en Guatemala por marcador de 3-2 en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF y y el portero Orlando Mosquera valoró el rendimiento del equipo, que sufrió más de lo esperado en el Estadio del Trébol.

"Conseguir este resultado era nuestro primer objetivo, sabíamos que no sería fácil con el ambiente de fútbol que se vivió y contento con el grupo por el resultado que se sacó", dijo el "Kuty" en zona mixta.

El onceno panameño logró la victoria con doblete de Cecilio Waterman y un tanto de José Fajardo, en un duelo que se fueron al descanso con ventaja de 0-2.

Orlando Mosquera reconoce los errores defensivos

Mosquera también brindó su punto de vista sobre los dos goles que recibió Panamá en menos de 10 minutos.

"Lastimosamente atrás nos equivocamos en pequeños detalles y ellos lograron marcar, pero estuvo un Panamá convencido y con fe de que las cosas se iban a dar y seguimos encaminado a la clasificación", añadió.

Mosquera de 30 años y actualmente guardameta del Al-Fayha FC de Arabia Saudita, se enfocará ahora con la selección de cara al duelo del martes ante El Salvador por la última jornada de la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026.