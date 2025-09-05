Orlando Mosquera: "Toca cerrar en casa de la mejor manera"

Orlando Mosquera , guardameta de la Selección de Panamá , habló en zona mixta, luego del empate sin goles frente a Surinam en el inicio de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.

"Tenemos un buen equipo, pero Surinam también tiene jugadores que juegan en ligas importantes y por ahí sabíamos que sería un partido difícil", dijo el 'Kuty'.

"Sabíamos que sería un encuentro difícil" Declaraciones del guardameta Orlando Mosquera, tras igualar sin goles con Surinam. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/7lHDoJWFIS

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

"Hemos logrado un punto fuera de casa, que para nosotros también es importante", añadió el portero del Al-Fayha FC de la Liga Profesional Saudí.

Para finalizar, Mosquera de 30 año destacó que tenían en contra la cancha, la brisa y la lluvia, pero que no había quejas porque hicieron lo que pudieron para lograr sacar los tres puntos y que ahora deben cerrar en casa de la mejor manera.

Panamá recibirá este lunes 8 de septiembre a Guatemala en el segundo choque de esta fase (8:30 pm por RPC).

Números de Orlando Mosquera vs Surinam

Mosquera disputó los 90' minutos en el Dr. Franklin Essed Stadium, tuvo 2 atajadas, 45 toques de balón, 29/36 en pases precisos (81%) y 2/8 en pases largos.