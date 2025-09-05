MAREA ROJA Marea Roja -  5 de septiembre de 2025 - 07:57

Orlando Mosquera: "Toca cerrar en casa de la mejor manera"

El guardameta panameño Orlando Mosquera brindó declaraciones después de empatar con Surinam en las Eliminatorias CONCACAF.

Foto: Orlando Mosquera
"Tenemos un buen equipo, pero Surinam también tiene jugadores que juegan en ligas importantes y por ahí sabíamos que sería un partido difícil", dijo el 'Kuty'.

"Hemos logrado un punto fuera de casa, que para nosotros también es importante", añadió el portero del Al-Fayha FC de la Liga Profesional Saudí.

Para finalizar, Mosquera de 30 año destacó que tenían en contra la cancha, la brisa y la lluvia, pero que no había quejas porque hicieron lo que pudieron para lograr sacar los tres puntos y que ahora deben cerrar en casa de la mejor manera.

Panamá recibirá este lunes 8 de septiembre a Guatemala en el segundo choque de esta fase (8:30 pm por RPC).

Números de Orlando Mosquera vs Surinam

Mosquera disputó los 90' minutos en el Dr. Franklin Essed Stadium, tuvo 2 atajadas, 45 toques de balón, 29/36 en pases precisos (81%) y 2/8 en pases largos.

