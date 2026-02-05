Panamá Sub-17 goleó a Dominica en el inicio del Clasificatorio Sub-17 de Concacaf

La selección de Panamá Sub-17 se estrenó con goleada 6-1 ante Dominica en el Clasificatorio Sub-17 de Concacaf, que se disputa en tierras panameñas.
Los otros tantos llegaron por medio de Thiago Chalmers, quien firmó un hat-trick (28', 36' 94'), Alexander Tull (45+3) y Arian Reyes (85') en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
Recordar, que solo el primer lugar del grupo obtendrá su boleto a la próxima Copa Mundial Sub-17 Masculina de la FIFA, a disputarse en Catar en el mes de noviembre de este año.
Próximo partido de Panamá Sub-17 en el Clasificatorio Sub-17 de Concacaf
La próxima cita del onceno nacional será el sábado 7 de febrero ante la Selección de Anguila, a las 8:00 p.m.