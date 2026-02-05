Panamá Sub-17 goleó a Dominica en el inicio del Clasificatorio Sub-17 de Concacaf

La selección de Panamá Sub-17 se estrenó con goleada 6-1 ante Dominica en el Clasificatorio Sub-17 de Concacaf, que se disputa en tierras panameñas.

Oliver Pinzón fue el encargado de marcar el primer gol del encuentro al minuto 12' luego de un centro por la banda izquierda.

Los otros tantos llegaron por medio de Thiago Chalmers, quien firmó un hat-trick (28', 36' 94'), Alexander Tull (45+3) y Arian Reyes (85') en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Recordar, que solo el primer lugar del grupo obtendrá su boleto a la próxima Copa Mundial Sub-17 Masculina de la FIFA, a disputarse en Catar en el mes de noviembre de este año.

Próximo partido de Panamá Sub-17 en el Clasificatorio Sub-17 de Concacaf

La próxima cita del onceno nacional será el sábado 7 de febrero ante la Selección de Anguila, a las 8:00 p.m.