Panamá Sub-17 viajará a Dubái para preparación de cara al Mundial

La Selección de Panamá Sub-17 ya tiene confirmada las fechas y rivales de su campamento de preparación mundialista con miras a su debut en la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025.
Los partidos de preparación para Panamá Sub-17 se jugarán el viernes 24 de octubre ante la Selección Sub-17 de Burkina Faso, el domingo 26 frente a la Sub-17 de Uganda y el jueves 30 de octubre frente a la Sub-17 de Indonesia.
Luego de los tres partidos de preparación, el equipo estará viajando el próximo sábado 1 de noviembre rumbo a Catar para instalarse en territorio mundialista para afinar la última parte de su preparación.
¿Cuándo debuta Panamá Sub-17 en el Mundial Sub-17?
Panamá estará debutando en el Mundial Sub-17 el próximo miércoles 5 de noviembre en acción del Grupo J cuando se enfrente a la Sub-17 de Irlanda, en la cancha 3 del Aspire Zone.
Su segundo encuentro será el sábado 8 de noviembre frente a la Sub-17 de Paraguay, en la cancha 4 del Aspire Zone.
Y cerrando la fase de grupos, Panamá jugará el martes 11 de noviembre frente a la Sub-17 de Uzbekistán, en la cancha 1 del Aspire Zone.
Todos los partidos de la fase de grupos se jugarán en las canchas del Aspire Zone, en Doha, Catar.
FUENTE: FPF