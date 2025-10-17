Marea Roja Marea Roja -  17 de octubre de 2025 - 15:58

Panamá Sub-17 viajará a Dubái para preparación de cara al Mundial

La Selección de Panamá Sub-17 estará viajando este lunes 20 de octubre en horas de la noche rumbo a Dubái para disputar tres partidos amistosos.

FOTO: FPF

La Selección de Panamá Sub-17 ya tiene confirmada las fechas y rivales de su campamento de preparación mundialista con miras a su debut en la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025.

Los dirigidos por el entrenador Leonardo Pipino viajarán este lunes 20 de octubre rumbo a Dubái, Emiratos Árabes Unidos para enfrentarse a tres selecciones juveniles, que también están clasificados al Mundial de Catar.

Los partidos de preparación para Panamá Sub-17 se jugarán el viernes 24 de octubre ante la Selección Sub-17 de Burkina Faso, el domingo 26 frente a la Sub-17 de Uganda y el jueves 30 de octubre frente a la Sub-17 de Indonesia.

Luego de los tres partidos de preparación, el equipo estará viajando el próximo sábado 1 de noviembre rumbo a Catar para instalarse en territorio mundialista para afinar la última parte de su preparación.

¿Cuándo debuta Panamá Sub-17 en el Mundial Sub-17?

Panamá estará debutando en el Mundial Sub-17 el próximo miércoles 5 de noviembre en acción del Grupo J cuando se enfrente a la Sub-17 de Irlanda, en la cancha 3 del Aspire Zone.

Su segundo encuentro será el sábado 8 de noviembre frente a la Sub-17 de Paraguay, en la cancha 4 del Aspire Zone.

Y cerrando la fase de grupos, Panamá jugará el martes 11 de noviembre frente a la Sub-17 de Uzbekistán, en la cancha 1 del Aspire Zone.

Todos los partidos de la fase de grupos se jugarán en las canchas del Aspire Zone, en Doha, Catar.

FUENTE: FPF

