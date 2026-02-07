Panamá Sub-17 vuelve a golear y está a un paso del Mundial de Qatar

Panamá Sub-17 vuelve a golear y está a un paso del Mundial

La Selección de Panamá Sub-17 está a un paso de volver al Mundial Sub-17 de Qatar luego de una nueva goleada ante Anguila en el Clasificatorio Sub-17 de CONCACAF.

Panamá abrió el partido a los 3 minutos luego que Lucas Norte tomara un balón suelto fuera del área que sorprendió al portero.

La segunda anotación llegó a los 22 minutos cuando desde el punto penal Estevis López que engañó al arquero mandando su remata rasante a la izquierda del diez de Panamá.

A lo largo del primer tiempo los dirigidos por Felipe Baloy intentaron jugar por las bandas debido a que la defensa visitante estaba muy agrupada por el medio sector.

Apenas tres minutos después de haber comenzado la segunda parte, Alexander Tull marcó tras aprovechar un error del portero.

Joseph Choy desde fuera del área y otra vez con complicidad del arquero a los 55 minutos puso el cuarto tanto panameño.

El quinto gol llegó a los 65 minutos cuando desde el punto penal Thiago Chalmers definió de buena manera para marcar su cuarto gol del campeonato.

Choy marcó doblete sobre el final del partido gracias a un tiro desde fuera del área.

Por el pase al Mundial Sub-17

Este martes Panamá se medirá ante Nicaragua en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a las 8:00 P.M.