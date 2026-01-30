Panamá Sub-17 reveló selección para el Clasificatorio Sub-17 de Concacaf

El DT de la Selección de Panamá Sub-17 , Felipe Baloy , convocó a un total de 21 jugadores para disputar el próximo Clasificatorio Sub-17 de Concacaf 2026, a disputarse del 5 de febrero al 10 de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El combinado panameño estará debutando en las Clasificatorias el próximo jueves 5 de febrero, a las 5:00pm vs Dominica.

Seguido, dos días más tarde, el sábado 7 de febrero, se medirá a la Selección de Anguila, pero esta vez a las 8:00pm.

La Clasificatoria concluirá para el elenco nacional el martes 10 de febrero, cuando se enfrente a la Selección de Nicaragua en el mismo horario.

Recordar, que solo el primer lugar del grupo obtendrá su boleto a la próxima Copa Mundial Sub-17 Masculina de la FIFA, a disputarse en Catar en el mes de noviembre de este año.

Panamá en el 2025 clasificó a la Copa Mundial Sub-17 Masculina de la FIFA, después de vencer a República Dominicana 2-1 en el Rommel Fernández, con goles de Mikel Prado y Estevis López.

Convocados de Panamá - Clasificatorio Sub-17 de Concacaf

Selección Sub-17 Masculina

Porteros

Adamir Aparicio CD Plaza Amador

Isaías Abuabara Celta de Vigo (ESP)

Sebastián Sotelo CD Plaza Amador

Defensas

Alberto Adams CD Plaza Amador

Arian Reyes Indy Eleven Pro Academy (USA)

Stephen Domínguez Sporting SM

Emanuel Edwards Club Atlético Independiente

Cristian Ibarra CD Plaza Amador

Davis Wallace Sporting SM

Gabriel Quiroz Tauro FC

Volantes

Jossimar Insturaín Tauro FC

Pablo Arosemena Ourense CF (ESP)

Lucas Norte CD Plaza Amador

Lucio Ceballos Sporting SM

Alfredo Maduro Club Deportivo del Este

Estevis López Veraguas United

Joseph Choy Club Deportivo del Este

Alexander Tull Club Atlético Independiente

Delanteros

Ronaldo Matos Sporting SM

Oliver Pinzón CD Universitario

Thiago Chalmers CD Plaza Amador

Calendario de partidos

Sede: Rommel Fernández

Panamá vs Dominica – Jueves 5 febrero – 5pm

Anguila vs Panamá – Sábado 7 febrero – 8pm

Panamá vs Nicaragua – Martes 10 febrero – 8pm

FUENTE: FPF