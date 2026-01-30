Marea Roja Marea Roja -  30 de enero de 2026 - 11:22

Panamá Sub-17 reveló selección para el Clasificatorio Sub-17 de Concacaf

El técnico Felipe Baloy presentó su convocatoria para jugar el Clasificatorio Sub-17 de Concacaf 2026.

FOTO: FPF

El DT de la Selección de Panamá Sub-17, Felipe Baloy, convocó a un total de 21 jugadores para disputar el próximo Clasificatorio Sub-17 de Concacaf 2026, a disputarse del 5 de febrero al 10 de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El combinado panameño estará debutando en las Clasificatorias el próximo jueves 5 de febrero, a las 5:00pm vs Dominica.

Seguido, dos días más tarde, el sábado 7 de febrero, se medirá a la Selección de Anguila, pero esta vez a las 8:00pm.

La Clasificatoria concluirá para el elenco nacional el martes 10 de febrero, cuando se enfrente a la Selección de Nicaragua en el mismo horario.

Recordar, que solo el primer lugar del grupo obtendrá su boleto a la próxima Copa Mundial Sub-17 Masculina de la FIFA, a disputarse en Catar en el mes de noviembre de este año.

Panamá en el 2025 clasificó a la Copa Mundial Sub-17 Masculina de la FIFA, después de vencer a República Dominicana 2-1 en el Rommel Fernández, con goles de Mikel Prado y Estevis López.

Convocados de Panamá - Clasificatorio Sub-17 de Concacaf

Selección Sub-17 Masculina

Porteros

  • Adamir Aparicio CD Plaza Amador
  • Isaías Abuabara Celta de Vigo (ESP)
  • Sebastián Sotelo CD Plaza Amador

Defensas

  • Alberto Adams CD Plaza Amador
  • Arian Reyes Indy Eleven Pro Academy (USA)
  • Stephen Domínguez Sporting SM
  • Emanuel Edwards Club Atlético Independiente
  • Cristian Ibarra CD Plaza Amador
  • Davis Wallace Sporting SM
  • Gabriel Quiroz Tauro FC

Volantes

  • Jossimar Insturaín Tauro FC
  • Pablo Arosemena Ourense CF (ESP)
  • Lucas Norte CD Plaza Amador
  • Lucio Ceballos Sporting SM
  • Alfredo Maduro Club Deportivo del Este
  • Estevis López Veraguas United
  • Joseph Choy Club Deportivo del Este
  • Alexander Tull Club Atlético Independiente

Delanteros

  • Ronaldo Matos Sporting SM
  • Oliver Pinzón CD Universitario
  • Thiago Chalmers CD Plaza Amador

Calendario de partidos

Sede: Rommel Fernández

  • Panamá vs Dominica – Jueves 5 febrero – 5pm
  • Anguila vs Panamá – Sábado 7 febrero – 8pm
  • Panamá vs Nicaragua – Martes 10 febrero – 8pm

FUENTE: FPF

