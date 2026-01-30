Panamá Sub-17 reveló selección para el Clasificatorio Sub-17 de Concacaf

El DT de la Selección de Panamá Sub-17, Felipe Baloy, convocó a un total de 21 jugadores para disputar el próximo Clasificatorio Sub-17 de Concacaf 2026, a disputarse del 5 de febrero al 10 de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
Seguido, dos días más tarde, el sábado 7 de febrero, se medirá a la Selección de Anguila, pero esta vez a las 8:00pm.
La Clasificatoria concluirá para el elenco nacional el martes 10 de febrero, cuando se enfrente a la Selección de Nicaragua en el mismo horario.
Recordar, que solo el primer lugar del grupo obtendrá su boleto a la próxima Copa Mundial Sub-17 Masculina de la FIFA, a disputarse en Catar en el mes de noviembre de este año.
Panamá en el 2025 clasificó a la Copa Mundial Sub-17 Masculina de la FIFA, después de vencer a República Dominicana 2-1 en el Rommel Fernández, con goles de Mikel Prado y Estevis López.
Convocados de Panamá - Clasificatorio Sub-17 de Concacaf
Selección Sub-17 Masculina
Porteros
- Adamir Aparicio CD Plaza Amador
- Isaías Abuabara Celta de Vigo (ESP)
- Sebastián Sotelo CD Plaza Amador
Defensas
- Alberto Adams CD Plaza Amador
- Arian Reyes Indy Eleven Pro Academy (USA)
- Stephen Domínguez Sporting SM
- Emanuel Edwards Club Atlético Independiente
- Cristian Ibarra CD Plaza Amador
- Davis Wallace Sporting SM
- Gabriel Quiroz Tauro FC
Volantes
- Jossimar Insturaín Tauro FC
- Pablo Arosemena Ourense CF (ESP)
- Lucas Norte CD Plaza Amador
- Lucio Ceballos Sporting SM
- Alfredo Maduro Club Deportivo del Este
- Estevis López Veraguas United
- Joseph Choy Club Deportivo del Este
- Alexander Tull Club Atlético Independiente
Delanteros
- Ronaldo Matos Sporting SM
- Oliver Pinzón CD Universitario
- Thiago Chalmers CD Plaza Amador
Calendario de partidos
Sede: Rommel Fernández
- Panamá vs Dominica – Jueves 5 febrero – 5pm
- Anguila vs Panamá – Sábado 7 febrero – 8pm
- Panamá vs Nicaragua – Martes 10 febrero – 8pm
FUENTE: FPF