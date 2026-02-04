Panamá Sub-17: "El rival más peligroso que podemos tener somos nosotros", Felipe Baloy FOTO / FEPAFUT

La Selección de Panamá Sub-17 inicia su camino en el Clasificatorio CONCACAF, donde el grupo Felipe Baloy buscará el pase al Mundial Sub-17 en el Estadio Rommel Fernández ante Dominica, Anguila y Nicaragua.

"Hemos trabajado bien, hemos trabajado con mucho esfuerzo y a pesar del poco tiempo que hemos tenido de armar un grupo compacto, importante; ya tenemos ese once inicial para el premundial para buscar este sueño, este objetivo de clasificarnos al Mundial Sub-17.

Baloy señaló que tendrán un esquema donde buscarán ser protagonistas siempre yendo hacia adelante para los goles, la salida del balón desde atrás, la presión tras pérdida.

También habló de la polivalencia de los jugadores, destacando que ha venido trabajando en ello en los últimos procesos. Además destacó el torneo en México donde a pesar de los resultados notó que el equipo estaba en la capacidad de competir a un nivel alto.

"No nos podemos confiar, las islas vienen subiendo su nivel. Hay equipos que utilizan jugadores criados de otros países", expresó Baloy. Panamá en sus dos primeros partidos jugará ante Dominica y Anguila.

Declaraciones de Felipe Baloy