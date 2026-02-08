LALIGA Fútbol Internacional -  8 de febrero de 2026 - 16:54

El Real Madrid no se rinde y le gana al Valencia CF en Mestalla

El Real Madrid no sacó de excusas sus bajas y le sacó los tres puntos al Valencia CF en Mestalla con gol incluido de Mbappé.

El Real Madrid venció 2-0 con gol de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé al Valencia CF en la jornada 23 de LaLiga en su ventaja a Mestalla y sigue cerca por un punto diferencia con el líder el Barcelona.

Los merengues enfrentaron este partido con las bajas en ofensivas de Jude Bellingham y Rodrygo por lesión y la de Vinicius Jr por suspensión.

El gol llegó en la segunda mitad al 65', el Real Madrid tenía toda la posesión y manejaba el partido a su manera, pero no concretaba la anotación, hasta que Álvaro Carreras tomó la iniciativa, piso área, se llevó a tres, gambeteó y marcó un golazo.

Kylian Mbappé sobre el final al 90+1' aprovechó una jugada de Brahim y marcó el segundo tanto.

El Real Madrid no se le despega al Barcelona

Con este resultado, los merengues siguen de segundo lugar en la tabla de posiciones, solo por un punto de desventaja.

El próximo partido del Real Madrid será el sábado 14 de febrero ante la Real Sociedad desde las 3:00 pm hora panameña.

