Selección de Panamá: ¿Cuándo fue la última vez que enfrentaron a Sudáfrica?

La Selección de Panamá enfrentará a Sudáfrica en dos ocasiones el próximo 27 y 31 de marzo en dos amistosos en fecha FIFA.

Los dirigidos por Thomas Christiansen buscaban un rival de esta confederación para buscar similitud con Ghana, rival del debut en el Mundial 2026 el próximo 17 de junio en Toronto, Canadá.

En el caso de Sudáfrica, los apodados Bafana Bafana serán los encargados de disputar el encuentro inaugural del Copa del Mundo frente a México el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.

¿Cuándo jugó la Selección de Panamá ante Sudáfrica por última vez?

Las dos selecciones ya cuentan con un antecedente que fue por la Copa Oro 2005 cuando Panamá venció a Sudáfrica en la fase de los cuartos de final al superarla en la tanda de los penales por 4-3, luego de igualar 1-1, en un encuentro disputado en el Reliant Stadium, en Houston, Texas.