 Qatar 2022: Panamá entrena bajo la lluvia en el Rod Carew

Con un clima lluvioso arrancó este lunes de entrenamientos de la selección de Panamá en el Estadio Nacional Rod Carew . A eso de las 7:00 am, el terreno de juego se mantenía con charcos de agua que podrían impedir la actividad física de la mañana en miras a la preparación de la Marea Roja en el inicio del octagonal final de Concacaf camino a Qatar 2022 ante Costa Rica el 2 de septiembre en el Rommel Fernández Gutierréz.

El cuerpo técnico de Panamá, liderado por el DT. Thomas Chrisitiansen, se acercaron a las instalaciones a eso de las 7:45 am a la espera de los jugadores. Mientras tanto, no dudaron en ayudar con el esparcimiento del agua lluvia de la grama del Rod Carew para no suspender la jornada de entrenamientos del día.