Qatar 2022: Reacciones después del 3-0 de Panamá en Jamaica

El equipo que dirige Thomas Christiansen le ganó 3-0 a Jamaica en 'The Office', con una gran actuación y un festival de jugadas.

Andrés Andrade anotó el primer gol del partido y el primero para él con la camiseta de Panamá. Más tarde, Rolando Blackburn ampliaría esa ventaja con un cabezazo a la cabaña rival y Cecilio Waterman liquidó el partido, sellando un 3-0.

Sin duda, que todo un país celebró la victoria y el hecho de que la 'Roja' esté jugando de buena manera, ya antes vista con el empate 0-0 ante Costa Rica.

Reacciones

El jugador mundialista Gabriel Torres que no fue convocado para esta triple fecha camino a Qatar 2022, no dudo en demostrar su felicidad por la selección, a pesar de no estar físicamente con ellos.

El delantero de Pumas en México, escribió mensajes de alientos previo al duelo y al final un mensaje de emoción por el resultado.

https://twitter.com/gaby_torres_10/status/1434663473867337731 Vamos carajo !!!!!! — Gaby Torres (@gaby_torres_10) September 5, 2021

Otro ex mundialista que destacó los goles fue Felipe Baloy, durante el encuentro se la pasó dándoles ánimos a la 'Roja' desde sus redes sociales y Blas Pérez que no podía faltar en la celebración.

https://twitter.com/superraton7/status/1434662722898169859 Ayyyy vengase ese dance hall — Blas Pérez (@superraton7) September 5, 2021

Luego del partido, uno de los que escribió un mensaje en redes sociales, fue el jugador Adalberto Carrasquilla, quién fue de los más destacados en la goleada de Panamá ante Jamaica.