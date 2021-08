Qatar 2022: "Soy optimista, tenemos un buen equipo para competir", Amir Murillo

Amir Murillo aprovechó para hablar sobre la forma de jugar que le llama más la atención, eligiendo la línea de 4.

"Es difícil pero me siento mejor jugando en una línea de 4 porque tengo mas recorrido para la línea de ataque y así puedo atacar y bajar defender. Así puedo estar concentrado en lo que tengo que hacer", expresó el jugador del Anderlecht.

Además, comentó que cree posible que Panamá pueda jugar de buena manera con línea de 3, sin embargo esto requiere de adaptación y de hacer el trabajo que el profesor Thomas Chrisitiansen les pida.

La última participación de Michael Amir Murillo con Panamá fue en su convocatoria a la Copa Oro 2021 el pasado mes, pero no pudo jugar por contagiarse de COVID-19.

"La decisión fue técnica por todo el proceso que requiere la recuperación del COVID-19, yo no iba a llegar al 100% al equipo y soy una persona que si no voy al 100% no me gusta. Me puse de acuerdo con el técnico y fue una decisión entre ambos", concluyó.

Amir Murillo espera estar disponible para las eliminatorias que arrancan el 2 de septiembre en el Rommel Fernandéz ante Costa Rica.