Selección de Panamá: Aprueban 30 vuelos adicionales de ida y vuelta entre Panamá y Toronto

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) anunció que, tras culminar exitosas reuniones con sus homólogos canadienses, se ha aprobado la operación de 30 vuelos adicionales de ida y vuelta entre Panamá y Toronto, los cuales estarán vigentes exclusivamente entre el 13 y el 28 de junio de 2026. Esta decisión responde al masivo interés de la afición panameña por acompañar a la Selección de Panamá en la Copa del Mundo 2026 a celebrarse en México, Canadá y los Estados Unidos.
Con este logro, la Autoridad Aeronáutica Civil reafirma su compromiso de gestionar soluciones ágiles y estratégicas que beneficien a los usuarios y fortalezcan la presencia de Panamá en los eventos de mayor relevancia internacional.
FUENTE: Autoridad Aeronáutica Civil (AAC)