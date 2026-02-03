Selección de Panamá Marea Roja -  3 de febrero de 2026 - 09:47

Selección de Panamá: Aprueban 30 vuelos adicionales de ida y vuelta entre Panamá y Toronto

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) anunció una gran noticia para los fanáticos que apoyaran a la Selección de Panamá en el Mundial 2026.

Foto: Copa Airlines

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) anunció que, tras culminar exitosas reuniones con sus homólogos canadienses, se ha aprobado la operación de 30 vuelos adicionales de ida y vuelta entre Panamá y Toronto, los cuales estarán vigentes exclusivamente entre el 13 y el 28 de junio de 2026. Esta decisión responde al masivo interés de la afición panameña por acompañar a la Selección de Panamá en la Copa del Mundo 2026 a celebrarse en México, Canadá y los Estados Unidos.

La solicitud de Copa Airlines por la Selección de Panamá

La medida surge como respuesta directa a la solicitud extraordinaria de la aerolínea Copa Airlines, con el fin de cubrir el incremento en la demanda de viajeros generado por los compromisos deportivos de Panamá en la cita mundialista. Dicho acuerdo se concreta luego de que el pasado 19 de enero el Director General de la AAC, Rafael Bárcenas, elevara una nueva petición formal de "Gobierno a Gobierno", reiterando la necesidad de ampliar las frecuencias aéreas actuales para garantizar que los fanáticos cuenten con opciones de transporte hacia Toronto.

Con este logro, la Autoridad Aeronáutica Civil reafirma su compromiso de gestionar soluciones ágiles y estratégicas que beneficien a los usuarios y fortalezcan la presencia de Panamá en los eventos de mayor relevancia internacional.

FUENTE: Autoridad Aeronáutica Civil (AAC)

