Selección de Panamá: Aprueban 30 vuelos adicionales de ida y vuelta entre Panamá y Toronto Foto: Copa Airlines

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) anunció que, tras culminar exitosas reuniones con sus homólogos canadienses, se ha aprobado la operación de 30 vuelos adicionales de ida y vuelta entre Panamá y Toronto, los cuales estarán vigentes exclusivamente entre el 13 y el 28 de junio de 2026. Esta decisión responde al masivo interés de la afición panameña por acompañar a la Selección de Panamá en la Copa del Mundo 2026 a celebrarse en México, Canadá y los Estados Unidos.

La solicitud de Copa Airlines por la Selección de Panamá La medida surge como respuesta directa a la solicitud extraordinaria de la aerolínea Copa Airlines, con el fin de cubrir el incremento en la demanda de viajeros generado por los compromisos deportivos de Panamá en la cita mundialista. Dicho acuerdo se concreta luego de que el pasado 19 de enero el Director General de la AAC, Rafael Bárcenas, elevara una nueva petición formal de "Gobierno a Gobierno", reiterando la necesidad de ampliar las frecuencias aéreas actuales para garantizar que los fanáticos cuenten con opciones de transporte hacia Toronto.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse