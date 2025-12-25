Selección de Panamá: Así pasaron la navidad los jugadores

Jugadores de la Selección de Panamá como Édgar Yoel Bárcenas, Andrés Andrade, Orlando Mosquera, César Blackman y José Fajardo , compartieron postales en sus redes sociales disfrutando de la navidad junto a sus hijos y pareja.

José Fajardo: El delantero de la Universidad Católica de Ecuador subió historias juntos a sus hijos a su cuenta de Instagram con un mensaje: "Feliz Navidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2004288544198873515?s=20&partner=&hide_thread=false ¡LA PANTERA!



José Fajardo celebrando la navidad junto a sus seres queridos. #LegionariosRPC #NavidadRPC lapanterafajardo pic.twitter.com/npED8Kpsze — Deportes RPC (@deportes_rpc) December 25, 2025

Édgar Yoel Bárcenas: El extremo del Mazatlán FC de la Liga MX, compartió una publicación con el siguiente mensaje: "Les deseamos una Feliz Navidad en compañía de sus seres queridos".

Orlando Mosquera: El guardameta celebró su cumpleaños y navidad viendo acción con el Al Fayha en Arabia Saudita.

Andrés Andrade: El defensor del LASK Linz de la Bundesliga de Austria, subió unas fotos junto a su pareja e hija con el siguiente mensaje: "Feliz Navidad 2025".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2004298862417350913?s=20&partner=&hide_thread=false ¡En familia!



El defensor de la Selección de Panamá, Andrés Andrade, compartió en sus redes sociales una linda postal celebrando la navidad. #LegionariosRPC #NavidadRPC andrade__16 pic.twitter.com/0Yfih3Eaxq — Deportes RPC (@deportes_rpc) December 25, 2025

César Blackman: El lateral del Slovan Bratislava de Eslovaquia compartió varias postales junto a su hija y pareja con el mensaje: "Feliz Navidad".