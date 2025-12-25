Selección de Panamá: Así pasaron la navidad los jugadores

Jugadores de la Selección de Panamá como Édgar Yoel Bárcenas, Andrés Andrade, Orlando Mosquera, César Blackman y José Fajardo, compartieron postales en sus redes sociales disfrutando de la navidad junto a sus hijos y pareja.
Édgar Yoel Bárcenas: El extremo del Mazatlán FC de la Liga MX, compartió una publicación con el siguiente mensaje: "Les deseamos una Feliz Navidad en compañía de sus seres queridos".
Orlando Mosquera: El guardameta celebró su cumpleaños y navidad viendo acción con el Al Fayha en Arabia Saudita.
Andrés Andrade: El defensor del LASK Linz de la Bundesliga de Austria, subió unas fotos junto a su pareja e hija con el siguiente mensaje: "Feliz Navidad 2025".
César Blackman: El lateral del Slovan Bratislava de Eslovaquia compartió varias postales junto a su hija y pareja con el mensaje: "Feliz Navidad".