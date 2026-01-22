MAREA ROJA Marea Roja -  22 de enero de 2026 - 19:05

Selección de Panamá: Así sale el equipo de Thomas Christiansen ante México

Thomas Christiansen ya tiene su once para el partido entre la Selección de Panamá y México en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez con siete cambios

Selección de Panamá: Así sale el equipo de Thomas Christiansen ante México

Selección de Panamá: Así sale el equipo de Thomas Christiansen ante México

FOTO / FPF

Thomas Christiansen ya tiene su once para el partido entre la Selección de Panamá y México en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez con siete cambios respecto al partido anterior.

Panamá viene de igualar en su visita ante Bolivia luego del estreno goleador de Kadir Barría, quien en apenas cinco minutos anotó su primer gol con la "roja".

Alineación de la Selección de Panamá

  • JD Gunn
  • Omar Córdoba
  • Héctor Hurtado
  • Daniel Aparicio
  • Richard Peralta
  • Kevin Galván
  • José Murillo
  • Giovany Herbert
  • Ariel Arroyo
  • Kadir Barría
  • Ricardo Phillips Jr.

Panamá está a la espera de concretar amistosos para el mes de marzo e inclusive algunos de alto nivel en mayo previo al Mundial 2026.

En esta nota:
Seguir leyendo

Kadir Barría: "Botafogo desde el principio creía en Kadir", agente del panameño

Selección de Panamá vs México: Fecha, hora y dónde ver duelo amistoso

Javier Aguirre: "Panamá ha mejorado muchísimo en los últimos años"

Recomendadas

Últimas noticias