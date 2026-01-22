Selección de Panamá: Así sale el equipo de Thomas Christiansen ante México

Thomas Christiansen ya tiene su once para el partido entre la Selección de Panamá y México en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez con siete cambios respecto al partido anterior.
Alineación de la Selección de Panamá
- JD Gunn
- Omar Córdoba
- Héctor Hurtado
- Daniel Aparicio
- Richard Peralta
- Kevin Galván
- José Murillo
- Giovany Herbert
- Ariel Arroyo
- Kadir Barría
- Ricardo Phillips Jr.
Panamá está a la espera de concretar amistosos para el mes de marzo e inclusive algunos de alto nivel en mayo previo al Mundial 2026.