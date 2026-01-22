Selección de Panamá: Así sale el equipo de Thomas Christiansen ante México FOTO / FPF

Thomas Christiansen ya tiene su once para el partido entre la Selección de Panamá y México en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez con siete cambios respecto al partido anterior.

Panamá viene de igualar en su visita ante Bolivia luego del estreno goleador de Kadir Barría, quien en apenas cinco minutos anotó su primer gol con la "roja".

