Selección de Panamá: Ausencias notables para los encuentros de noviembre

La selección de Panamá ya definió su convocatoria para enfrentar a Guatemala (13 de noviembre) y El Salvador (18 de noviembre) en las Eliminatorias CONCACAF, donde Thomas Christiansen reveló una lista de 25 futbolistas con varias ausencias en comparación a los llamados anteriores.
Ausencias en la convocatoria de la Selección de Panamá para octubre
- César Yanis
- José Córdoba (lesión)
- Jorge Gutiérrez (decisión técnica)
- José "Gasper" Murillo (decisión técnica)
- Eduardo Guerrero (decisión técnica)
Partidos de la selección de Panamá en noviembre
- Guatemala vs Panamá - Estadio Del Trébol - Jueves 13 de noviembre (9:00 p.m)
- Panamá vs El Salvador - Estadio Rommel Fernández - Martes 18 de noviembre (8:00 pm)