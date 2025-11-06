Selección de Panamá Marea Roja -  6 de noviembre de 2025 - 10:56

Selección de Panamá: Ausencias notables para los encuentros de noviembre

El entrenador Thomas Christiansen reveló la convocatoria de la Selección de Panamá con varias ausencias.

FOTO: FPF

La selección de Panamá ya definió su convocatoria para enfrentar a Guatemala (13 de noviembre) y El Salvador (18 de noviembre) en las Eliminatorias CONCACAF, donde Thomas Christiansen reveló una lista de 25 futbolistas con varias ausencias en comparación a los llamados anteriores.

César Yanis, extremo de 29 años del Cobresal de la Primera División de Chile, es la ausencia más llamativa porque ha sido parte del proceso del hispano-danés desde su llegada a territorio panameño.

Ausencias en la convocatoria de la Selección de Panamá para octubre

  • César Yanis
  • José Córdoba (lesión)
  • Jorge Gutiérrez (decisión técnica)
  • José "Gasper" Murillo (decisión técnica)
  • Eduardo Guerrero (decisión técnica)
image

Partidos de la selección de Panamá en noviembre

  • Guatemala vs Panamá - Estadio Del Trébol - Jueves 13 de noviembre (9:00 p.m)
  • Panamá vs El Salvador - Estadio Rommel Fernández - Martes 18 de noviembre (8:00 pm)
