José Núñez: "Ya cumplimos con el peso y con la fe puesta en Dios para mañana salir con la victoria"

El púgil panameño José Núñez ya cumplió con el pesaje y se muestra listo para enfrentar otra gran prueba en su carrera, un choque de clasificados mundiales de peso superligero en El Paso, Texas en velada de ProBox TV, que será transmitida en vivo por RPC.

Núñez (18-0-1, 8 KOs) habló en exclusiva con RPC, luego de marcar 139 libras y verse en un intenso cara a cara ante Bryan Flores (29-1-1, 16 KOs) de México.

José Núñez en peso y listo para choque superligero

"Bueno ya cumplimos con el peso, la primera pelea ganada, así que ahora hay que recuperarse de la mejor manera, comiendo lo necesario, lo que me de fuerzas, energías para el día de mañana estar en las mejores condiciones y salir a darlo todo", mencionó el zurdo oriundo de Curundú.

"Estamos comiendo, hidratándonos poco a poco con calma, para que el cuerpo vaya asimilando los nutrientes y esperando, con la fe puesta en Dios para mañana salir con la victoria", finalizó "El Magnífico" desde El Paso, Texas.

La velada con acción panameña la podrás sintonizar mañana desde las 7:30 P.M. a través de la señal de RPC, con Lo Mejor del Boxeo.