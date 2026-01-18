Selección de Panamá empata con Bolivia en debut de ensueño para Kadir Barría

La Selección de Panamá igualó 1-1 ante Bolivia en Estadio IV Centenario de Tarija, partido amistoso para preparación hacia el Mundial 2026 luego de un gol de Kadir Barría.

En apenas cinco minutos de juego, Eddie Roberts mandó un pase largo para Kahiser Lenis que tras dejar picar el balón una vez, metió un pase de primera para Kadir Barría que de zurda remató por bajo ante la salida del portero Lampe.

Tras el gol, Bolivia se volcó al ataque buscando igualar las acciones, con remates de larga distancia, errores de la defensa e inclusive Roberts tuvo algunas paradas destacadas.

El conjunto local buscó en la segunda parte el empate y lo logró desde el balón parado a los 69 minutos. Un tiro libre cabeceado en el primer palo llegó al segundo para Richet Gómez que se lanzó para rematar ante Roberts, que intentó atajar con el pies pero no pudo evitar que el balón traspasara la línea de gol.

Panamá lo intentó en par de ocasiones con llegadas de Ángel Caicedo y Gustavo Herrera que ingresaron para la segunda parte.

Próximo partido de la Selección de Panamá

El equipo de Thomas Christiansen vuelve a Panamá para que el jueves reciban a México en el segundo partido amistoso pactado para estas fechas.