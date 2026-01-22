Selección de Panamá: "En el papel estaba escrito que México tenía que ganar", José Murillo

José Murillo, capitán de la Selección de Panamá para el partido ante México brindó declaraciones luego de la derrota sobre el final del partido.

"Habría sido vergonzoso para México...la verdad en el papel estaba escrito que México tenía que ganar, muchos de ellos esperaban una goleada. Panamá trabaja sea quien sea los jugadores, los profes están haciendo su trabajo, creo que nos están implementando las mismas ideas que la selección A, ahora toca seguir trabajando en sus clubes para lo que se viene más adelante", dijo Gasper.

El jugador del Plaza Amador añadió: "Aprender siempre las cosas buenas, aunque ya tenga treinta años, por allí siempre trato de aprender lo bueno cuando estoy en la selección A y tratar de transmitirle eso a los que vienen atrás mío, sea la selección B o la selección C. Satisfecho no se nos dio, casi, pero así es el fútbol un pequeño error".

Sobre la opción de están en los próximos llamados de la selección comentó: "Yo sigo trabajando humildemente con mucho sacrificio sea como sea, me ha tocado afuera, dentro y sigo siendo la misma persona trabajadora, y siempre estoy puntita de pies para lo que pida el profe. Pase lo que pase en la lista final quiero sentirme orgulloso que lo di todo para estar".

Declaraciones de José Murillo