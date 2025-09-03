Selección de Panamá: "Es muy importante empezar ganando", Aníbal Godoy

El mediocampista de la Selección de Panamá , Aníbal Godoy , tiene claro la importancia de iniciar ganando en las Eliminatorias CONCACAF . Los panameños enfrentarán a Surinam este jueves 4 de septiembre en la primera fecha de la ronda final.

"Es muy importante empezar ganando, creo que te da mucha confianza para toda la Eliminatoria y estamos comprometidos en sacar los tres puntos", dijo el capitán.

El jugador del San Diego FC de la MLS respondió alto y claro sobre el tema de guardar futbolistas para evitar lesiones en la cancha sintética del Dr. Franklin Essed Stadium.

"Sobre el tema de guardar jugadores, hablas con la persona equivocada porque yo no hago las alineaciones. Todos queremos jugar y no hay que guardarse nada", agregó Godoy de 35 años.

"Las vibras son las mismas desde el primer día, ya estamos preparados y sabemos que nos jugamos mucho. El grupo está comprometido, debemos ser inteligente y sabemos como son las Eliminatorias", finalizó.

Fecha, hora y dónde ver en vivo Surinam vs selección de Panamá