Selección de Panamá: "Espero mi momento", Azarías Londoño

El joven atacante Azarías Londoño habló en zona mixta sobre su titularidad frente a Guatemala en las Eliminatorias CONCACAF, en un choque donde la Selección de Panamá se llevó la victoria 3-2.

"Contento con los compañeros, sabíamos que teníamos que sacar estos tres puntos de visita y ahora pensar en lo que se viene en el partido ante El Salvador", dijo el jugador de la Universidad Católica de Ecuador.

Una oportunidad valiosa para Azarías Londoño con la Selección de Panamá

Londoño se 24 años fue titular 62' minutos con el onceno panameño, en la victoria en el Estadio del Trébol.

"Hay que hacer lo mejor en su club para ganarse el llamado, cada jugador quiere estar siempre y quiere jugar, yo solo espero mi momento", añadió Londoño, que había marcado un gol de cabeza al 39' pero fue anulado por fuera de lugar.

Números de Azarias Londoño vs Guatemala

Azarias jugó 62' minutos, tuvo 22 toques de balón, 10/12 pases precisos (83%), 2 despejes, 1/3 en duelos terrestres, 3/4 en duelos aéreos y 0/1 en regates completados

Panamá cierra la ronda final enfrentando a El Salvador, el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez (8:00 pm).