Selección de Panamá: "Estamos tristes", Édgar Yoel Bárcenas

El jugador del Mazatlán FC Édgar Yoel Bárcenas fue otro de los protagonistas de la selección de Panamá que habló en zona mixta, siendo autocrítico con su rendimiento y destacando la falta de contundencia de cara al arco rival de la doble fecha de eliminatorias de CONCACAF.

"La verdad es que nos costó mucho, la verdad. Estamos tristes, sabemos que también que los rivales que vienen en octubre son rivales directos, directos así que si les ganamos nos ponemos arriba, pero no nos salió, de cara al arco no tuvimos bien, eso es lo que por ahí nos está afectando y más en una eliminatoria que es corta, tan corta como esta", señaló el colonense.

"En lo personal muy triste también con mi rendimiento, sobre todo en este partido sentí que me faltó aire, que me costó en el segundo tiempo, me faltó intensidad en el segundo tiempo, por eso el profe me cambia y bueno era normal también, vengo saliendo de una lesión, se notó y eso me tiene decepcionado", añadió.

"Mi rendimiento siempre es de medio a alto y sentí esta vez que fue bajo, ahora toca prepárame en mi club y si Dios me da vida y salud y el profe me da la oportunidad de volver seguramente voy a estar mejor en octubre", finalizó el extremo de 31 años de edad.