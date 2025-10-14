Selección de Panamá: "Esto es hasta el final", Ismael Díaz

El atacante de la selección de Panamá Ismael Díaz brindó declaraciones en zona flash después del empate 1-1 ante Surinam en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, por las eliminatorias Concacaf.

Díaz, jugador de 28 años de edad anotó el único gol de "La Roja", con asistencia de Azarías Londoño, jugador de la Universidad Católica de Ecuador.

Ismael Díaz en zona flash

"Queremos la victoria, pero no podeos dejar a un lado que sacamos un punto, para nosotros es importante, seguimos en la lucha, esto es hasta el final y no podeos dejar de empujar por un empate", mencionó el atacante de León de la Liga MX.

"Es importante tener la fanaticada siempre, son el jugador número 12, para nosotros es importante sentir eso. De nuestra parte vamos a seguir luchando, trabajando porque esto no ha acabado", añadió.

"No todas se van a poder concretar, ojalá podamos marcar en la primera que tengamos, pero el fútbol no es así, entonces siempre hay que seguir intentando para seguir con lo que queremos", finalizó el goleador del partido.