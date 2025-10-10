Selección de Panamá: "Esto lo hace Dios", José Fajardo

El delantero de la selección de Panamá José Fajardo fue crucial con su gol en la victoria por la mínima ante El Salvador, en un resultado histórico en eliminatorias Concacaf.

Una gran noche en el Cuscatlán para el goleador José Fajardo

"Esto lo hace Dios, todas las cosas para el son posibles. Un partido duro, tácticamente estábamos bien, gracias a Dios por la victoria y el gol, por el esfuerzo de cada compañero que dimos hoy y bueno ahora toca recuperar, descansar y mentalizarnos en el próximo partido", mencionó el atacante de la Universidad Católica de Ecuador.

"Es honra y gloria para Dios, porque el es quien me bendice cada día, esta bendición que siempre me ha dado el señor, de poder luchar por mi sueño, haciendo las cosas bien, creo que esto viene solo, el gol en la eliminatoria, después la contamos no, pero ahorita estamos todos enfocados en hacer buen trabajo y dejar a la selección en lo alto", destacó.

"De los delanteros siempre habrá alta y bajas, la cosa es mantenerse y perseverar, verán que hay furtos para alcanzar la meta", finalizó José Fajardo, de 32 años de edad.