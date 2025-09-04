Selección de Panamá: Everardo Rose espera oportunidad en la banca y Fariña descartado

Everardo Rose es uno de los suplentes para el partido entre la Selección de Panamá y Surinam, mientras que Edgardo Fariña es descartado.

El jugador del CD Plaza Amador, quien lleva hasta el momento cuatro goles en la Copa Centroamericana y tras su gran rendimiento, fue una de las sorpresas en la convocatoria de Thomas Christiansen para el doble partido de eliminatoria CONCACAF ante Surinam y Guatemala.

“Cuando me dijeron que estaba en la lista me emocioné, ahora estoy con toda la ilusión y quiero demostrar de lo que soy capaz”, expresó Rose en conferencia de prensa en Panamá. "Cuando me llega la oportunidad si se llega a dar, tengo que dar lo mejor de mí, era una barrera que nadie había roto, me tocó a mí, ahora me toca representar, sigo igual, humilde como siempre, no siento presión ni nada, obvio está la presión de ganar, pero no estoy presionado", agregó.

Mientras que para este partido Edgardo Fariña del FC Pari Nizhniy Novgorod de Rusia, es el descartado para este partido. El defensor central suma hasta el momento 15 partidos con la roja.