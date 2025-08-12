Selección de Panamá: FPF lanza venta de boletos individuales para las Eliminatorias

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informa que este martes 12 de agosto, durante el transcurso del día, se encontrarán a la venta los boletos individuales para los tres partidos de local de la Selección de Panamá para la Ronda Final de la Eliminatoria Mundialista.
PARTIDOS DE LOCAL EN EL ROMMEL FERNÁNDEZ
- 8 de septiembre – Panamá vs Guatemala – 8:30pm – Estadio Rommel Fernández
- 14 de octubre – Panamá vs Surinam – Hora por confirmar – Estadio Rommel Fernández
- 18 de noviembre – Panamá vs El Salvador – Hora por confirmar – Estadio Rommel Fernández
SISTEMA DE VENTA A TRAVÉS DE WWW.FEPAFUT.COM
Los boletos individuales podrán ser adquiridos a través de www.fepafut.com.
Habrá un máximo disponible de 10 boletos por venta digital, la cual es exclusiva con tarjetas de crédito o débito Visa, Mastercard o Amex.
SU PROPIA BUTACA ENUMERADA
Tras la remodelación del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, todas las butacas del estadio están debidamente enumeradas, por lo que usted podrá comprar la butaca que deseé en el sector del estadio que usted elija.
UN BOLETO POR PERSONA
Para poder ingresar el día del partido, es indispensable contar con la entrada digital (impresa o en el teléfono), la cual llevará su respectivo código QR.
Una vez una entrada es utilizada para ingresar, su QR quedará automáticamente inhabilitado: no se puede salir del estadio y volver a ingresar con la misma entrada. Dos personas no podrán ingresar con la misma entrada.
ESTACIONAMIENTOS VS GUATEMALA
Los boletos de estacionamiento para el partido del 8 de septiembre vs Guatemala estarán a la venta desde el 12 de agosto, durante el transcurso del día, en www.fepafut.com.
Todo fanático que deseé estacionar su vehículo en los estacionamientos habilitados dentro de la Ciudad Deportiva Irving Saladino deberá comprar su boleto de estacionamiento, el cual tendrá un valor de B./ 20.00 (más itbms) y también se comprará a través de www.fepafut.com.
- Los boletos de estacionamientos para el partido del 14 de octubre vs Surinam podrán adquirirse una vez finalizado el partido en el Rommel vs Guatemala.
- Los boletos de estacionamientos para el partido del 18 de noviembre vs El Salvador podrán adquirirse una vez finalizado el partido en el Rommel vs Surinam.
EXCLUSIVO PARA JUBILADOS
Los jubilados y jubiladas que deseen adquirir sus boletos con sus respectivos descuentos deberán llamar al número de teléfono 6044-9394, exclusivo con tarjetas de crédito Visa, Mastercard o Amex, o acercarse a la oficina de Ticketplus (mismas tarjetas o efectivo) en Obarrio, Calle 54, Torre Twist, Piso 34, Oficina 34-I. Horario de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes.
Una vez el jubilado realice su compra, recibirá un comprobante con el cual deberá acercarse, el día del partido, al Arena Roberto Durán en donde recibirá su boleto para ingresar al estadio.
MENORES DE EDAD DEBEN TENER SU BOLETO
Por cuestiones de capacidad, seguridad y butacas enumeradas, todo menor de edad que ocupe un asiento debe tener su boleto para poder ingresar al estadio.
PRECIOS DE LOS BOLETOS INDIVIDUALES
FUENTE: FPF