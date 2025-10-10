Selección de Panamá: "Gracias a Dios pude jugar los 90' minutos", Eric Davis

La noche en que llegaba a 100 partidos con la Selección de Panamá , el lateral izquierdo Eric Davis jugó los 90' minutos en la victoria 1-0 contra El Salvador en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF 2026.

"Yo sabía que sin importar donde jugará, si me cuidaba y hacía las cosas bien, seguramente el profe me tomaría en cuenta y gracias a Dios pude jugar los 90' minutos", dijo el futbolista del CD Plaza Amador tras volver a la LPF.

"He jugado tres veces en este estadio, una con la Sub-21 y la Eliminatoria pasada", añadió el capitán en el encuentro.

Números de Eric Davis vs El Salvador

Davis de 34 años disputó los 90' minutos, tuvo 72 toques de balón, 36/46 en pases precisos (78%), 1 pase clave, 1/6 en centros acertados, 3/5 en pases largos, 1/3 en duelos terrestres, 1/1 en duelos aéreos y 1 tiro a puerta.