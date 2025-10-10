Eliminatorias CONCACAF Marea Roja -  10 de octubre de 2025 - 22:30

Selección de Panamá: "Gracias a Dios pude jugar los 90' minutos", Eric Davis

Eric Davis en su partido 100 con la Selección de Panamá, disputó los 90 minutos en la victoria contra El Salvador.

Eric Davis: Gracias a Dios pude jugar los 90 minutos

Eric Davis: "Gracias a Dios pude jugar los 90' minutos"

"Yo sabía que sin importar donde jugará, si me cuidaba y hacía las cosas bien, seguramente el profe me tomaría en cuenta y gracias a Dios pude jugar los 90' minutos", dijo el futbolista del CD Plaza Amador tras volver a la LPF.

"He jugado tres veces en este estadio, una con la Sub-21 y la Eliminatoria pasada", añadió el capitán en el encuentro.

Números de Eric Davis vs El Salvador

Davis de 34 años disputó los 90' minutos, tuvo 72 toques de balón, 36/46 en pases precisos (78%), 1 pase clave, 1/6 en centros acertados, 3/5 en pases largos, 1/3 en duelos terrestres, 1/1 en duelos aéreos y 1 tiro a puerta.

