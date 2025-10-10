La Selección de Panamá rompió la maldición y venció a El Salvador en el Cuscatlán

Selección de Panamá rompió la maldición y venció a El Salvador en el Cuscatlán

La Selección de Panamá acabó con la maldición y por primera vez en la historia ganó en el Estadio Cuscatlán por Eliminatorias , tras imponerse 1-0 sobre El Salvador en la tercera jornada de la ronda final del grupo A de las Clasificatorias CONCACAF 2026.

El primer remate a portería del partido llegó al minuto 43' con una gran jugada individual del mediocampista Adalberto Carrasquilla, pero el guardameta Mario González atajó de gran manera.

Al 45', Brayan Gil marcaba el primero del compromiso que hizo levantar a toda la afición de El Salvador, sin embargo la jugada fue revisada en el VAR y fue anulada por una falta sobre Cristian Martínez.

La anotación de la Selección de Panamá

El delantero de la Selección de Panamá, José Fajardo, abrió el marcador frente a El Salvador, con una definición de pierna derecha tras un pase preciso de Michael Amir Murillo al minuto 55'.

Con este resultado, los panameños se encuentran en la segunda posición de su zona con 5 puntos.