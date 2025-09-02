Selección de Panamá: "He cambiado mentalmente, he aprendido mucho", José Córdoba

El defensor central del Norwich City José Córdoba habló previo a un nuevo entrenamiento de la selección de Panamá en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, preparando los últimos detalles para su compromiso ante el equipo de Surinam en las eliminatorias mundialistas.

El rival de la selección de Panamá

"Es un rival que hay que tener cuidado, también por las dimensiones en las que vamos a jugar, el campo, que no es excusa, pero si que lo hemos analizado, hablado sobre ello y lo vemos desde el mismo punto que lo ve el profe Thomas, es un rival que si bien es cierto por los jugadores que tienen nos puede hacer un- partido muy complicado, así que toca dar el doble y afrontar ese partido con mucha importancia", señaló.

Cambio de mentalidad para "Coto"

"He cambiado mentalmente, he aprendido mucho de la cultura en Inglaterra, futbolísticamente también, he pasado por muchos entrenadores, estoy en una etapa en donde sigo aprendiendo, sigo desarrollando futbolísticamente, personalmente formando mi carácter, ha sido un cambio bueno para mi, disfruto de las personas que están allá, así que es positivo para mi, estoy contento y feliz con lo que he logrado", añadió.

"La motivación está muy alta, porque ya se siente que los partidos están cerca, uno se prepara en su club, pero acá esta el plus de que la familia, la gente, entonces el grupo está motivado, enfocado en los partidos y se habla de eso, se habla de fútbol de la exigencia que tenemos que tener para sacar esos partidos, vamos a dar el cien porciento", finalizó "Coto".