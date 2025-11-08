Selección de Panamá: Jorge Gutiérrez es llamado tras la baja de Édgar Yoel Bárcenas

La Federación Panameña de Fútbol da a conocer la convocatoria del jugador Jorge Gutiérrez, del club Deportivo La Guaira, de Venezuela, para los próximos partidos del mes de noviembre de la selección de Panamá para las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Gutiérrez fue llamado por el entrenador Thomas Christiansen en reemplazo del futbolista Edgar Yoel Bárcenas , quien sufrió una lesión con su club, el Mazatlán Fútbol Club, del fútbol mexicano, en su último partido disputado ayer, viernes 7 de noviembre frente al club Necaxa por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga MX.

El departamento médico de la FPF, liderado por el doctor Gerinaldo Martínez, recibió este sábado el informe médico de su club, el cuál detalló que el jugador sufrió una lesión muscular en el aductor de su muslo izquierdo, luego de que los médicos de su equipo le realizarán esta mañana un ultrasonido que arrojó el diagnóstico de su baja deportiva para estos partidos de la fecha FIFA del mes de noviembre.

Viaje de "Guti" para integrarse a la selección de Panamá

En el caso de Gutiérrez, el futbolista estará viajando este domingo a Ciudad de Panamá para unirse al grupo e iniciar los entrenamientos con miras a los próximos partidos por el grupo A de la Ronda Final de las Eliminatorias de CONCACAF ante Guatemala, como visitante el 13 de noviembre, y El Salvador, en casa el 18 de noviembre.

FUENTE: FEPAFUT