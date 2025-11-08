¡Preocupación! Édgar Yoel Bárcenas se retiró lesionado en partido de Mazatlán

Las alarmas se encienden en la Selección de Panamá , luego de que Édgar Yoel Bárcenas saliera lesionado en el empate de Mazatlán 1-1 contra Necaxa en la jornada 17 del Apertura de la Liga MX.

El "Mago" inició como titular en el Estadio El Encanto la noche del viernes 7 de noviembre, pero tuvo que ser retirado del campo en camilla durante la primera mitad.

A pocos días de las Eliminatorias CONCACAF, el entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, se encuentra preocupado porque Bárcenas es una pieza importante y el onceno nacional jugará el 13 de noviembre ante Guatemala y el 18 contra El Salvador en la ronda final de las clasificatorias rumbo a la Copa Mundial 2026.

El momento de la lesión de Édgar Yoel Bárcenas

Según información de José Ángel Rodríguez, Bárcenas de 32 años salió por molestias musculares al minuto 35' y fue sustituido por el entrenador Robert Dante Siboldi.