Selección de Panamá: ¿Qué lesión sufrió Edgar Yoel Bárcenas?

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció la baja de Edgar Yoel Bárcenas para los dos partidos de la Selección de Panamá en las eliminatorias CONCACAF que se disputarán este mes ante Guatemala y El Salvador.

Ayer viernes en el partido entre Mazatlán y Necaxa en al fecha 17 de la Liga MX, el panameño tuvo que salir de cambio. pasada la media hora de partido.

¿Qué lesión sufrió Edgar Yoel Bárcenas?

El departamento médico de la FPF, liderado por el doctor Gerinaldo Martínez, recibió este sábado el informe médico de su club, el cuál detalló que el jugador sufrió una lesión muscular en el aductor de su muslo izquierdo, luego de que los médicos de su equipo le realizarán esta mañana un ultrasonido que arrojó el diagnóstico de su baja deportiva para estos partidos de la fecha FIFA del mes de noviembre.

En su reemplaza entra Jorge Gutiérrez, lateral del Deportivo La Guira que estuvo en las pasadas fechas, pero no vio minutos en los encuentros de octubre.