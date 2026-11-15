Selección de Panamá: José Fajardo rompió las redes frente a Curazao

La Selección de Panamá abrió el marcador ante Curazao con un gol del delantero José Fajardo al minuto 45', en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf, disputado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Fajardo apareció dentro del área para enviar el balón al fondo de las redes con un certero golpe de cabeza, luego de una jugada que inició con un pase largo de Jiovany Ramos hacia Michael Amir Murillo, quien terminó asistiendo al atacante panameño de 33 años, que milita en la Universidad Católica de la Serie A de Ecuador.

El segundo tanto de Fajardo llegó al 51' con asistencia de Cristian Martínez, donde terminó sacando un disparo de pierna izquierda que venció al portero Eloy Room.

La Selección de Panamá sueña con el Final Four

Con estas anotaciones, Panamá se coloca momentáneamente por delante en el marcador global y alimenta la ilusión de conseguir su boleto al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y asegurar su clasificación a la Copa Oro 2027.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen busca aprovechar su condición de local para sellar el pase a la siguiente fase ante su afición.