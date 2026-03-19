Selección de Panamá: José Raúl Mulino viajará a Canadá para estreno mundialista

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, durante la ceremonia de inauguración del Centro de Alto Rendimiento Luis "Matador" Tejada ubicada en Juan Díaz, anunció que presenciará el debut de la Selección de Panamá en el Mundial 2026.

"En junio tenemos ese gran...otro evento mundial de fútbol, allí estaremos en Canadá, apoyándolos, tengo justo antes esos días una visita oficial que hacer del otro lado del mundo, pero estaré en Canadá apoyando a nuestra sele y ojalá quiero que gane el primer evento que creo que es contra Ghana, le vamos a dar gana a Ghana".