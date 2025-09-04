Selección de Panamá no pasó del empate en su visita a Surinam

La Selección de Panamá igualó sin goles ante Surinam en el inicio de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.

La Selección de Panamá en los primeros minutos sufrió en los primeros minutos, principalmente con una jugada de Margaret que llegó sólo al área de "Kuty" Mosquera.

Panamá tuvo algunas aproximaciones con Adalberto Carrasquilla y Michael Amir Murillo con algunas llegadas de peligro donde intervino el portero y luego un disparo que pegó en el poste.

La oportunidad más clara del partido la tuvo Cristian Martínez que definió por bajo ante la salida del portero pero la defensa apareció la defensa para evitar el tanto.

Poco menos de los diez minutos un disparo de Denzel Jubitana que remató al poste tras una gran jugada colectiva de los locales.

A los 69 minutos una nueva oportunidad para Panamá llegó desde la banda derecha cuando Adalberto Carrasquilla metió un pase rasante para Ismael Díaz que disparó al poste.

Sobre el final del partido José Fajardo de cabeza tuvo una gran chance pero Vaessen logró meter una gran mano para mandar al tiro de esquina.

Con más de siete minutos de reposición, Mosquera detuvo un remate de cabeza de los locales.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Panamá?

La Selección de Panamá vuelve a jugar este lunes 8 de septiembre ante Guatemala en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.