Selección de Panamá: Novedades en el once de Thomas Christiansen para duelo ante Guatemala

El DT de la selección de Panamá realizó 4 cambios, en cuanto al once titular que saltó al escenario en Paramaribo, Surinam en el duelo inicial de la fase final de las eliminatorias mundialistas.

"La Roja" saltará al escenario con un cambio en cada zona del campo, comenzando con el lateral izquierdo.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Selección de Panamá con novedades en el once

Eric Davis será el lateral izquierdo titular, en lugar de Jorge Gutiérrez, también será de la partida inicial Carlos Harvey, en lugar de Cristian Martínez y en el sector del ataque Édgar Yoel Bárcenas en lugar de José Luis Rodríguez y José Fajardo por Cecilio Waterman.

Para hoy, los dirigidos por el entrenador Thomas Christiansen buscarán sumar su primer triunfo en este tramo final de las Eliminatorias.

El historial entre Panamá y Guatemala habla de que ambos equipos se han enfrentado en 41 ocasiones con saldo favorable para la escuadra panameña con 18 victorias, 11 empates y 12 triunfos para los guatemaltecos.

El partido será transmitida por RPC desde las 7:00 P.M. con la previa y 8:30 P.M. pitazo inicial.