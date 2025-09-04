Selección de Panamá: "Quedan 5 finales", Andrés Andrade

El defensor central de 26 años de edad Andrés Andrade habló en zona flash tras el empate sin goles de la selección de Panamá en Surinam por las eliminatorias de la CONCACAF desde el Dr. Franklin Essed Stadium de Paramaribo.

Andrade, jugador del LASK Linz del fútbol de Austria dejó claro que Panamá sufrió y que le quedan 5 finales por disputar, en este camino a la cita mundialista 2026.

Sufriendo la selección de Panamá

"Desde el día 1 sabíamos que íbamos a sufrir, no es fácil jugar en estos estadios, con este tipo de jugadores, lo intentamos bastante, por ahí el tema de la contundencia, pero bueno nos hubiéramos ido preocupados si no hubiésemos llegado a la portería, pero llegamos y es un punto importante para nosotros y ahora tenemos que ir a casa a sacar esos 3 puntos", señaló Andrade.

"Al igual que nosotros, también tienen la ilusión de ir al mundial, tenemos que manutenernos unidos, quedan 5 finales que tenemos que salir a ganar, tenemos todo por delante, esto apenas empieza y nada a mantenernos unidos y pensar en lo que viene el lunes", añadió.

"La cancha estaba bien, no es excusa, dimos un buen espectáculo los dos, ellos con sus llegadas, nosotros con las nuestras, al final el tema de la contundencia faltó, tenemos que trabajarlo y esperemos que el día lunes podamos meterla", finalizó.