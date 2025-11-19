MAREA ROJA Marea Roja -  19 de noviembre de 2025 - 08:05

Selección de Panamá: Reacciones internacionales tras la clasificación al Mundial 2026

La Selección de Panamá se clasificó a su segunda copa del mundo luego de una noche donde logró derrotar a El Salvador y Surinam cayó en su visita a Guatemala.

Selección de Panamá: Reacciones internacionales tras la clasificación al Mundial 2026

Selección de Panamá: Reacciones internacionales tras la clasificación al Mundial 2026

FOTO / FPF

La Selección de Panamá se clasificó a su segunda copa del mundo luego de una noche donde logró derrotar a El Salvador y Surinam cayó en su visita a Guatemala.

César Blackman, Erick Davis y José Luis Rodríguez fueron los encargados de anotar los goles del equipo de Thomas Christiansen que llegarán al Mundial 2026 y que en el próximo mes de diciembre conocerán a sus rivales.

Reacciones internacionales tras la clasificación de la Selección de Panamá al Mundial 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OM_Espanol/status/1990977980487889079?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PSG_espanol/status/1990980018873213334?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1990990658408980982?s=20&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPN_CENAM/status/1990978908817166432?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsBR/status/1990984743886651842?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

¡INVICTOS!: Selección de Panamá no perdió ningún partido en eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Adalberto Carrasquilla agradecido por el apoyo del país

Gianni Infantino le da la bienvenida a la selección de Panamá al Mundial 2026

Recomendadas

Últimas noticias