Selección de Panamá: "Un solo jugador no puede cargar este barco", Aníbal Godoy

Aníbal Godoy, capitán de la Selección de Panamá habló en conferencia de prensa antes del viaje a Guatemala para el penúltimo partido de las Eliminatorias CONCACAF.
Selección de Panamá
Sobre el estilo de juego indicó: "Antes tratábamos de buscar combinaciones por dentro y se hablaba por qué no tirábamos más centros ahora creo que el equipo trata de tener otras alternativas y ahora se dice que tiramos muchos centros, tenemos jugadores que te pueden jugar por dentro y tratar de sacarle provecho a ellos por banda, tenemos jugadores que por allí tiran buenos centros y tenemos jugadores en punta que pueden acabar la jugada".
"Esto es un trabajo grupal, esto no es tenis, al final del día las críticas siempre estarán, estamos expuestos a eso, el grupo tiene que sacar esto adelante, no se trata de un solo jugador no va a cargar este barco, al final del día tenemos que ser responsable todos", añadió el jugador del San Diego FC.