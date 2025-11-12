Selección de Panamá: "Un solo jugador no puede cargar este barco", Aníbal Godoy

Aníbal Godoy, capitán de la Selección de Panamá habló en conferencia de prensa antes del viaje a Guatemala para el penúltimo partido de las Eliminatorias CONCACAF.

"El orden defensivo va a ser la clave en este partido, mantener el cero, por allí tenemos jugadores desequilibrantes que nos pueden desenredar un partido, creo que tenemos la capacidad para eso y ya nos quedan dos partidos, no hay mañana, hay que buscar todas las opciones. Si hay que jugar directo se jugará directo, hay que acomodarse a la situación de partido, a la situación del momento y al final somos pocos los que hemos jugado en esa cancha, no sé cómo estarán las condiciones, si estará apta para jugar nuestro fútbol", expresó Godoy.

Selección de Panamá

Sobre el estilo de juego indicó: "Antes tratábamos de buscar combinaciones por dentro y se hablaba por qué no tirábamos más centros ahora creo que el equipo trata de tener otras alternativas y ahora se dice que tiramos muchos centros, tenemos jugadores que te pueden jugar por dentro y tratar de sacarle provecho a ellos por banda, tenemos jugadores que por allí tiran buenos centros y tenemos jugadores en punta que pueden acabar la jugada".

"Esto es un trabajo grupal, esto no es tenis, al final del día las críticas siempre estarán, estamos expuestos a eso, el grupo tiene que sacar esto adelante, no se trata de un solo jugador no va a cargar este barco, al final del día tenemos que ser responsable todos", añadió el jugador del San Diego FC.