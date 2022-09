Selección de Panamá vs Baréin: ¿Cuál fue la alineación en el 2005?

La Federación panameña de Fútbol (FEPAFUT), anunció el partido amistoso de la Selección de Panamá ante Baréin para el próximo martes 27 de septiembre en el Estadio Nacional de Baréin. El partido se jugará desde las 7:00 P.M. hora local (11:00 A.M. hora de Panamá). No te pierdas la previa desde las 10:00 A.M.