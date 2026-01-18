Selección de Panamá vs México: Fecha, hora y dónde ver duelo amistoso

La selección de Panamá recibirá a México en un partido amistoso que se jugará el jueves 22 de enero en el estadio Rommel Fernández y lo puedes sintonizar a través de las pantallas de RPC Deportes.

Panamá llegará a este amistoso luego de visitar a Bolivia en un partido que terminó 1-1 con un gol de Kadir Barría sobre el minuto 5' en asistencia de Kahiser Lenis.

