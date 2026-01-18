Selección de Panamá vs México: Fecha, hora y dónde ver duelo amistoso

La selección de Panamá recibirá a México en un partido amistoso que se jugará el jueves 22 de enero en el estadio Rommel Fernández y lo puedes sintonizar a través de las pantallas de RPC Deportes.
México va con una convocatoria de jugadores locales que forman parte de la selección oficial, mientras que Panamá va con un grupo de plano local y algunos legionarios.
Fecha, hora y dónde ver Selección de Panamá vs México
- Fecha: Jueves, 22 de enero de 2026
- Hora: 8:00 pm
- Lugar: Estadio Rommel Fernández
- Dónde ver: RPC Deportes desde las 7:30 pm