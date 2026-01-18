MAREA ROJA Marea Roja -  18 de enero de 2026 - 20:07

Selección de Panamá vs México: Fecha, hora y dónde ver duelo amistoso

La selección de Panamá se enfrentará a México en un duelo amistoso en el estadio Rommel Fernández el jueves.

Selección de Panamá vs México: Fecha

Selección de Panamá vs México: Fecha, hora y dónde ver duelo amistoso

La selección de Panamá recibirá a México en un partido amistoso que se jugará el jueves 22 de enero en el estadio Rommel Fernández y lo puedes sintonizar a través de las pantallas de RPC Deportes.

Panamá llegará a este amistoso luego de visitar a Bolivia en un partido que terminó 1-1 con un gol de Kadir Barría sobre el minuto 5' en asistencia de Kahiser Lenis.

México va con una convocatoria de jugadores locales que forman parte de la selección oficial, mientras que Panamá va con un grupo de plano local y algunos legionarios.

Fecha, hora y dónde ver Selección de Panamá vs México

  • Fecha: Jueves, 22 de enero de 2026
  • Hora: 8:00 pm
  • Lugar: Estadio Rommel Fernández
  • Dónde ver: RPC Deportes desde las 7:30 pm

En esta nota:
Seguir leyendo

Kadir Barría y sus emotivas reacciones después de un especial debut con la selección de Panamá

Selección de Panamá empata con Bolivia en debut de ensueño para Kadir Barría

¡DEBUT SOÑADO!: Kadir Barría anota su primer gol con la Selección de Panamá

Recomendadas

Últimas noticias