¡SORPRESAS! Selección de Panamá con varias novedades en el once inicial vs Guatemala

Selección de Panamá: Novedades en el once inicial vs Guatemala

El director técnico de la Selección de Panamá , Thomas Christiansen, hizo oficial su once inicial para enfrentar a Guatemala con varias novedades en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.

Azarías Londoño de la Universidad Católica de Ecuador y Cecilio Waterman , reciente campeón de la primera división de Chile con Coquimbo Unido, son las grandes novedades en el once titular.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

José Fajardo y José Luis Rodríguez, dos fijos en la titular del entrenador hispano danés, iniciarán en el banquillo.

Carlos Harvey regresa a la titular después de perderse los dos partidos de octubre por una lesión en los meniscos de la rodilla, mientras que César Blackman ocupará el lugar del lesionado Michael Amir Murillo.

Jovani Welch es el jugador descartado que irá a la grada.

XI INICIAL DE LA SELECCIÓN DE PANAMÁ VS GUATEMALA

Orlando Mosquera, Fidel Escobar, Carlos Harvey, Andrés Andrade, Eric Davis, César Blackman, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez, Azarías Londoño y Cecilio Waterman.

Sigue las acciones del partido por la señal de RPC Televisión desde las 8:00 p.m. con la previa.