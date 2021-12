Thomas Christiansen habla sobre su ambición con Panamá y de su futuro

A continuación te compartimos un poco de las declaraciones del 'Míster'.

¿Cómo le llega la oportunidad de entrenar a Panamá tras solo haber dirigido en Europa?

La oferta viene a raíz de mis agentes de Wasserman. Yo me desvinculó del equipo belga -Royale Union Saint-Gilloise- y ellos ven que hay un puesto vacante en la selección de Panamá y deciden mandar mi currículum sin consultármelo porque yo ya les había comentando anteriormente el tema de dirigir a una selección. De un día para otro, la Federación Panameña de Fútbol nos comunica que encajo en el perfil. Comenzamos a hablar durante un tiempo para concretar una reunión y así presentar un análisis de la selección y de Panamá. Al final, fui elegido como seleccionador.

Lleva ya más de un año en Panamá y ya conoce bien el nivel del fútbol panameño. ¿Qué valoración tiene?

Mi valoración es muy positiva. Al principio había dudas porque suelen contratar a seleccionadores locales o de países cercanos, como puede ser Colombia o Argentina. Para ellos, yo era una apuesta diferente y el resultado está siendo bueno. Estoy muy contento por ser seleccionador de Panamá.

Thomas Christiansen se está convirtiendo en una de las estrellas de Panamá, y eso que hace tiempo que colgó las botas ¿Se ha propuesto hacer historia con la selección?

Poco a poco vamos consiguiendo resultados históricos. Por ejemplo, la mayor victoria en la historia de Panamá la conseguimos en las eliminatorias antes de clasificarnos al Octogonal frente a Anguila con un resultado de 13-0 a favor. También logramos ganar a Costa Rica como visitante tras muchos años sin hacerlo y nunca dos veces consecutivas. Todo está yendo muy bien pero hay que mantener los pies en el suelo.

¿Se puede soñar con estar en Qatar?

Soñar es gratis. Nuestra ambición es estar en el segundo Mundial para Panamá y estamos trabajando para conseguirlo. Tenemos nuestras opciones a falta de seis jornadas y estamos peleando contra Canadá, Estados Unidos y México. Por debajo de nosotros está Costa Rica con 5 puntos menos y jugamos contra ellos en enero.

En enero se juegan los partidos contra Costa Rica y Jamaica. ¿Pueden ser decisivos para la clasificación ya que luego vendrían los 3 cocos?

Siempre el siguiente partido es el más importante. Es la típica frase que dicen los jugadores y entrenadores, pero la verdad es que es cierto. No podemos mirar más allá del siguiente partido y nos preparamos para jugar contra Costa Rica. Ahora empezará una eliminatoria de tres partidos - Costar Rica, Jamaica y México- y al terminar no habrá nada decidido porque hasta que matemáticamente no haya ningún equipo descartado y asegurado su clasificación no podemos hacernos más ideas. En la Concacaf se ve pocas victorias fuera de casa y, por eso, hay que darle mucho valor cuando empatas o ganas fuera. Nosotros tenemos la obligación de ganar en casa.

Se habla mucho de su futuro con la Marea Roja y su contrato finaliza en diciembre de 2022. ¿Piensa seguir unido a Panamá?

Pienso en el futuro inmediato y estoy muy a gusto porque estoy disfrutando como seleccionador de Panamá. Me encanta el país, como se vive y se respira el fútbol. Tengo mucha ilusión por hacer las cosas bien y no se sabe lo que puede pasar en el futuro.

¿Sigue la actualidad de la Liga española?

La veo poco comparado con lo que me gustaría verla. Primero por el cambio horario con respecto a Panamá y, segundo, hay que seguir la actualidad de mis jugadores y ver muchos partidos. Hay que estar informando de su trabajo, su evolución y los problemas que puedan tener con sus equipos. Esto me quita tiempo para ver LaLiga.

¿Cómo ve la situación del Barcelona?

El Barça siempre será el Barça. Hay que tenerle en cuenta para el título aunque ahora está en una situación complicada y más tras la perdida de Lionel Messi. Ahora hay otros jugadores que tienen que dar un paso adelante para levantar el equipo.

¿Cree que Xavi levantará a un gigante dormido?

Xavi es ADN Barça y conoce bien la casa porque ha estado muchos años. En cambió, Koeman era un exjugador que llegó en una situación muy difícil y creo que hizo una buena labor con el equipo que tenía.

¿Cómo ve este año al Real Madrid?

El Madrid es el candidato favorito a llevarse el campeonato porque está con confianza, jugando bien y Ancelotti está trabajando muy bien. Es un equipo con fuerza y con una identidad muy marcada y será complicado jugarle la Liga. También hay equipos que lo están haciendo muy bien como el Sevilla o la Real Sociedad. Conozco a Imanol de mi etapa en el Villarreal y está haciendo un fantástico trabajo y tiene mucho mérito.

¿Podríamos ver en un futuro a Thomas Christiansen entrenar en España?

Me gustaría entrenar en España. Hasta ahora no se ha presentado la posibilidad y en algunos momentos han dicho que por falta de conocimiento a la competición por haber entrenado fuera. Los clubes tienen miedo por apostar por entrenadores que viene de fuera, pero esa situación la estoy viviendo con Panamá y las cosas están yendo muy bien. Hay veces hay que apostar y ser valiente en traer a un jugador o entrenador aunque venga de fuera.

¿Qué le pide al 2022?

En lo profesional le pido que sea igual de bueno que el 2021. En lo personal, pido la unión con la familia y salud.

FUENTE: Diario AS