Thomas Christiansen valora la evolución de Adalberto Carrasquilla

"Hay que ver su evolución, no solamente física, si no también física. Nosotros cuando estabamos en la Copa Oro, esos seis últimos meses había adquirido una masa muscular, se veía que podía competir mejor y luego por su puesto el tema táctico, un jugador que se puede adaptar a distintos sistemas, distintas exigencias futbolísticas dentro del terreno de juego", destacó Thomas Christiansen dentro del terreno de juego.

El DT de la Selección de Panamá añadió: "Con nosotros ha jugado en un doble pivote, algunas veces tiene que venir a recibir el balón en otras le damos un poco más de libertad para sumarse al ataque y con el Houston vimos que también tiene esa llegada esa asistencia que tuvo con nosotros, esa finalización, es un jugador que puede llegar de box to box, por la inteligencia y el compromiso, lo profesional que es y no me sorprenden cómo lo ha asimilado".