Thomas Christiansen:"Todos han llegado bien. Esta concentración ha sido espectacular"

Thomas Christiansen ya tiene su once inicial escogido para enfrentar a Honduras con la selección de Panamá.

RIVAL

Thomas Christiansen no se fía de Honduras, y aseguró que es un partido trampa, pese a que vienen con jóvenes y jugadores no habituales, lo que los hace aún más peligrosos, por esa hambre de mostrarse, y no venir con la presión o exigencia de ganarle a la selección de Panamá.

"Nuestro partido debe ser serio. Desde el minuto uno salir a ganar", agregó Thomas Christiansen.

EMOCIONALMENTE METIDOS

"Hay una tensión a la expectativa que todos hemos creado, porque creemos que tenemos posibilidad de ir directos a Qatar. El jugador emocionalmente está metido, por las ganas que tenemos de ir al Mundial", Thomas Christiansen.

LA PREGUNTA: ISMAEL DÍAZ.

En conferencia de prensa, se sabía que una de las preguntas iría vinculadas a Ismael Díaz, a lo que el técnico respondió que no se deja influenciar por la prensa o fanáticos, y que toma sus propias decisiones, porque si se equivoca, él es responsable.

"Ismael Díaz está aquí porque tiene un buen momento, y ya lo venía haciendo desde Tauro. Ahora también en Ecuador", subrayó Thomas Christiansen.

EL ONCE EN SU CABEZA.

Ya Thomas Christiansen tiene el equipo titular pensado para enfrentar a Honduras, según lo dicho en conferencia de prensa.

"El once ya prácticamente lo tengo claro. Vamos a esperar lo que ocurre hoy en el entrenamient o. Si no hay nada importante, ni lesión ni nada, el once ya lo tengo preparado. Si vamos a jugar 4-4-2, es una opción", acotó.

En tanto, sobre José Córdoba, la sorpresa en la convocatoria, Thomas Christiansen dijo que es como Ismael Díaz, si está, tiene oportunidades de jugar, y lo venía analizando desde hace más de un año en Bulgaria.

NO HAY DUDA EN EL LATERAL IZQUIERDO

Sobre la baja de Eric Davis por suspensión, Thomas Christiansen dejó claro que ya tiene el reemplazo en esa posición y todo está claro.

LA CLAVE

"Lo que tenemos a favor, es que está todo en nuestras manos. Hoy es importante dar la cara, por lo que nos jugamos todos. El siguiente partido es contra Honduras. No hablaré de Estados Unidos. Si conseguimos el objetivo, que son los 3 puntos ante Honduras, llegamos distintos", Thomas Christiansen.

ESTILO DE JUEGO

En tanto, Thomas Christiansen sostuvo que espera tener la posesión y la iniciativa del juego ante Honduras, pero pendientes de los contra ataques y el juego directo que puedan hacer los catrachos para hacer daño en el Rommel Fernández Gutiérrez.

FECHA, HORA Y DÓNDE VER EL PANAMÁ VS HONDURAS DE LAS ELIMINATORIAS CAMINO A QATAR 2022:

Fecha: Jueves, 24 de marzo de 2022

Hora: 8:05 pm

Lugar: Estadio Rommel Fernández

Dónde ver: Este partido va en VIVO por RPC, Telemetro, Medcom Go.