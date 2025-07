Toña Is: "Me hace mucha ilusión medirme a rivales como Australia

La entrenadora de la selección de Panamá Femenina Toña Is dio declaraciones a RPC Deportes, previo a su vuelo a Australia para afrontar dos amistosos de preparación rumbo a las eliminatorias al Mundial Brasil 2027.

Toña Is lista para medirse a Australia

"Los partidos cuándo son con las mismas selecciones, el segundo partido lo asentamos un poquito más, corregimos los errores, que el primero sea para conocer al rival y el segundo a competir".

La entrenadora española confirmó que Parris se mantuvo contacto con ella ya que no había podido contar con la jugadora por el tema de sus estudios y lesiones.

"Solamente se pueden llevar 23 niñas, lastimosamente no se pueden más, hemos elegido lo que creíamos que era conveniente para los dos partidos, incorporamos a Parris que no podía estar con nosotros por estudios y por lesión, pero siempre me mantuve en contacto con ella".