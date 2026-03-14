Béisbol Mayor 2026: Herrera sumó su primer triunfo del torneo

Después de caer ante Panamá Oeste en la fecha inaugural, la novena de Herrera logró su primera victoria del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 , al superar 3-2 a Panamá Este en el Estadio Nacional Rod Carew.

Elian Miranda de 4-2 con 1 carrera empujada y 1 anotada, fue el mejor a la ofensiva por los herreranos.

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El derecho Alexis Bernal se acreditó la victoria, tirando 5.2 episodios de 6 hits, 2 carreras (1 limpia), 1 base por bola y 4 ponches.

Panamá Metro hizo respetar la casa

Los metropolitanos superaron 2-0 a Chiriquí Occidente en el Estadio Nacional Rod Carew, con gran trabajo monticular de Teodoro Ortega (lanzador ganador) y Ezequiel Bonilla (salvado).

Keith Hernández de 3-2 con 1 carrera anotada y Joshua Cedeño de 4-2 con 1 empujada, fueron los mejores a la ofensiva en el equipo de Metro que tiene récord de 2-0.

Los "Indios" pegaron de visita

En 10 episodios, Veraguas venció 3-2 a Coclé en el Estadio Remón Cantera, sumando así su segunda victoria del certamen.

Ramón Castillo sonó un jonrón de dos carreras, pero no fue suficiente para la "Leña Roja".

Por su parte, Adolfo Reina pegó tres imparables en cuatro turnos para liderar la ofensiva de los veragüenses, que terminaron castigando al lanzador Darío Agrazal Jr.

"Tortugueros" le ganaron la batalla a los "Beep Beep"

La tropa de Bocas del Toro (1-1) se impuso por pizarra de 7-2 sobre Colón, que ha caído en sus primeros dos partidos disputados en el nuevo Estadio Roberto Mariano Bula.

Los bocatoreños golpearon a Harold Araúz, quien permitió 9 hits y 6 carreras en 6.0 entradas.

Los más destacados con el madero fueron Héctor Rayo de 4-3 con 1 anotada y 2 empujadas, y Edwin Walden de 4-3 con 1 doble, 3 producidas y 1 anotada.

En el resto de la jornada, Panamá Oeste derrotó 12-6 a Los Santos en el Estadio Mariano Rivera y Chiriquí se impuso 6-5 sobre Darién en Metetí.