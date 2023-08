Brian Cashman sobre los Yankees: "Ha sido un desastre esta temporada"

“Ha sido un desastre esta temporada, y sí, definitivamente ha sido un shock”, dijo Brian Cashman sobre el mal momento de los Yankees. “Ciertamente, no creo que nadie en nuestro lado de la cerca, de nuestro grupo de jugadores, coaches, manager, o incluso fuera de la organización, hubiera predicho esto”.

Aunque los Yankees no están matemáticamente eliminados de la contienda, Cashman reconoció la “mala situación” en la que se encuentran, con FanGraphs dándoles menos de un 1% de posibilidades de jugar béisbol más allá del 1 de octubre. Sería la primera vez que los Yankees quedan fuera de los playoffs desde el 2016.

“Vamos a evaluarlo todo, claramente. Por desgracia, vamos a tener algún tiempo para hacerlo”, dijo Cashman. “Pero yo diría que todo el mundo ha tenido un poco que ver, de arriba a abajo, y es nuestro trabajo averiguar dónde. Obviamente, eso es lo que vamos a tener que hacer. Ya me he reunido en varias ocasiones con Hal Steinbrenner [principal propietario de los Yankees], y esto no es algo a lo que estemos acostumbrados. Definitivamente va a haber muchas evaluaciones internas”.

Aunque Cashman no divulgó en qué consistirán específicamente esas evaluaciones, señaló que su grupo tendrá que ser “objetivo” al tiempo que examinan a fondo cada parte de los departamentos del club, añadiendo que “eso es lo que hacen los equipos perdedores”.

“Hay una serie de sacos diferentes”, dijo Cashman. “Tienes el saco de las lesiones para evaluar si se podrían haber evitado o no. Tienes el saco de bajo rendimiento inesperado. Y luego todo lo demás, ya sea desarrollo, análisis, ciencia del rendimiento, lo que sea. Así que hay un montón de sacos diferentes que van a ser evaluados”.

Cinco juegos por debajo de .500, los Yankees (60-65) han estado en el último lugar en la División Este de la Liga Americana durante más de un mes y podrían terminar la campaña en el sótano por primera vez desde 1990. Nueva York no ha terminado con un récord por debajo de .500 desde 1992, una racha de 30 años que es la segunda más larga en la historia de las Grandes Ligas.

A pesar de los problemas de los Yankees, Cashman no cree que se hayan rendido este año, un sentimiento del que se han hecho eco el mánager Aaron Boone y los jugadores en el clubhouse durante la mala racha.

“La lucha está ahí. La atención está ahí. La intención está ahí. Siendo parte de esta organización desde hace bastante tiempo, conozco la diferencia”, dijo Cashman. “Si te pones el lugar de un jugador, si están en el plato, por ejemplo, no quieren fallar, o si están en el montículo, no quieren fallar, tampoco. Y todos ellos están tratando colectivamente de hacer lo mejor que pueden para detener lo que nos está pasando, o lo que está ocurriendo ahora por un período sostenido de tiempo”.

Inscríbete para recibir nuestro boletín informativo Lo Esencial de la Semana para estar al tanto de la tendencia de cada semana alrededor de Major League Baseball.

Aún así, los Yankees dieron un paso hacia un enfoque más centrado en el futuro el martes, promoviendo a su tercer mejor prospecto, el venezolano Everson Pereira, y a su compatriota y ex promesa Nro. 2 del club, Oswald Peraza, desde Triple-A Scranton/Wilkes-Barre. Ambos verán tiempo de juego regular en la recta final.

Queda por ver si eso es el comienzo de un plan de cara al 2024, pero Cashman dejó claro que los Yankees no tienen a nadie a quien culpar sino a sí mismos.

“Si la suerte está echada, que así sea. Somos lo que nuestro récord dice que somos, y ciertamente no estamos orgullosos de ello”, reafirmó Cashman. “Ha sido un desastre de temporada. Estamos avergonzados por ello. Pero todavía hay tiempo en el reloj para que encontremos una manera de darle la vuelta mientras todavía estamos activos, y luego aprender todo lo que podamos acerca de los jugadores que están ahí fuera y utilizar eso en nuestro proceso de toma de decisiones pensando en el futuro”.

FUENTE: MLB