MLB: Astros contratan a Brad Ausmus como su próximo mánager

Brad Ausmus , el exreceptor y exmanager de Grandes Ligas ( MLB ) que pasó los últimos tres años como coach de banca de los Yankees, fue nombrado el próximo capataz de los Astros de Houston , anunció el equipo el miércoles.

“Estamos encantados de darle la bienvenida a Brad de regreso a la organización de los Astros”, dijo el gerente general Randy Flores en un comunicado. “Brad nos impresionó durante todo el proceso de entrevistas, demostrando el liderazgo, la energía y la experiencia fundamentales para impulsar una cultura ganadora tanto dentro como fuera del terreno. Estoy emocionado de trabajar junto con Brad y feliz de tenerlo de vuelta con el uniforme de los Astros”.

La experiencia de Brad Ausmus - MLB

Ausmus, un respetado miembro de los Astros durante dos etapas que abarcaron 10 temporadas como parte de su carrera de 18 años como jugador, aporta cinco años de experiencia como timonel, con récord combinado de 386-422 con los Tigres (2014-17) y los Angelinos (2019). Los Angelinos tuvieron marca de 72-90 bajo el mando de Ausmus y están en busca de su quinto mánager desde que lo dejaron ir. Lideró a los felinos al título de la División Central de la Liga Americana en el 2014 y a 86 triunfos en el 2016.

También dirigió a la selección de Israel en las eliminatorias del Clásico Mundial de Béisbol del 2012 y en el torneo del 2026, donde el equipo tuvo foja de 2-2 pero no avanzó de la fase de grupos.

FUENTE: MLB